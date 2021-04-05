Çatak'ta ceviz yetiştiriciliği devlet desteğiyle yaygınlaşacak - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde 20 çiftçiye 1600 ceviz fidanı dağıtıldı.

Kentte ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilip istihdam alanı oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Van ili ve ilçelerinde kapama ceviz bahçeleri tesisi" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 1600 sertifikalı ceviz fidanı teslim edildi. Fidanlarla 20 ceviz bahçesi kurulması planlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, ilçenin iklimi, toprak ve coğrafi yapısının ceviz yetiştiriciliği için uygun olduğunu söyledi.

Ceviz yetiştiriciliğinin gelir getirici bir faaliyet olarak yaygınlaştırılması, üretimin ve istihdamın geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Projenin amacı, ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilçemizde geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlamaktır. Dağıttığımız fidanlarla üreticilerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çatak Kaymakamımız Sayın Mehmet Erdem Akbulut'a ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."