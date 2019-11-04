Son Dakika Haberleri: Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"
Son Dakika Güncel Çataklı: 'Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık'

Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)

Çataklı: Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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