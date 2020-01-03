Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis... - Son Dakika

Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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