Son Dakika Haberleri: Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat...
Son Dakika Güncel Çataklı: 'Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat...

Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat...

7 saat önce

Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler.

Çataklı:

Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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