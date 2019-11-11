Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat...
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Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Çataklı: "Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler."
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