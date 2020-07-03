Çataklı: "Haziran ayında toplam 5900 düzensiz göçmen yakalanmıştır" - Son Dakika

Çataklı: "Haziran ayında toplam 5900 düzensiz göçmen yakalanmıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'ın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'ın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (3)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çataklı: 'Haziran ayında toplam 5900 düzensiz göçmen yakalanmıştır' - Son Dakika

Son Dakika

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