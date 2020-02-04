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Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:59 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)
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