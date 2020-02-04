Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist... - Son Dakika

Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)

Çataklı: İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi (1)
Kenya'da okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti Belçika'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]