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İçişleri Bakanlığından FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iade süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iade süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

29.06.2021 21:13
İçişleri Bakanlığından FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iade süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların, bugün kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların, bugün kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çataklı, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, son dönemlerde sosyal medya mecralarından yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili paylaşımların, tutarsız, hayatın olağan akışına, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmadığını belirtti.

Dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratları hayretle ve ibretle takip ettiklerini bildiren Çataklı, birçok kurumun işleyişini töhmet altında bırakmayı hedefleyen, amacı, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve bu mücadeleye sekte vurmak olan anlayışla birçok kez karşılaştıklarını ifade etti.

Çataklı, kamu görevinden çıkarılma işlemlerinin, örgütsel eylemlerde bulunma, hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen veriler, ByLock kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çataklı, şunları kaydetti:

"Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların, bugün kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır. Bu durum, devlet güvenliği açısından da son derece önem taşıyan ve bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşları ile gayretle görevlerini yerine getirmeye çalışan personel tarafından titizlikle ve ciddiyetle yürütülen sürece büyük zarar vermektedir."

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin başvurularının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilip sonuca bağlandığını anımsatan Çataklı, "Bu çerçevede OHAL Kararnameleri ile Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyonuna itirazda bulunmuştur. OHAL Komisyonunca şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda ihraç ve iade sayıları

Kararların kurum bazlı dağılımlarını paylaşan Çataklı, taşra dahil Bakanlık birimlerinden 1014 kişinin kamu görevinden çıkarıldığını, bunlardan 992'sinin OHAL Komisyonuna başvurduğunu, başvuruların şu ana kadar 965'inin sonuçlandırıldığını, 871'i hakkında ret, 94'ü hakkında ise kamu görevine iade kararı verildiğini belirtti.

Çataklı, Bakanlık bünyesinde bulunan diğer kurumlardaki duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğünde 34 bin 147 kişi kamu görevinden çıkarılmış veya rütbeleri geri alınmış, bunlardan 33 bin 804'ü OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 32 bin 897'si sonuçlandırılmış, 30 bin 977'si hakkında ret, 1817'si hakkında kamu görevine iade, 103'ü hakkında rütbe iade kararı verilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığında 4 bin 29 kişi kamu görevinden çıkarılmış veya rütbeleri geri alınmış, bunlardan 3 bin 892'si OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 3 bin 838'i sonuçlandırılmış, 3 bin 698'i hakkında ret, 138'i hakkında kamu görevine iade, 2'si hakkında rütbe iade kararı verilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığında 349 kişi kamu görevinden çıkarılmış, bunlardan 339'u OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların tamamı sonuçlandırılmış, 337'si hakkında ret, 2'si hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde 58 kişi kamu görevinden çıkarılmış, tamamı OHAL Komisyonuna başvuruda bulunmuş, başvuruların 54'ü sonuçlandırılmış, 47'si hakkında ret, 7'si hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir."

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından, başvurunun kabulü kararı verilen genel kolluk personelinden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayıyla uygun görülmeyen 558 kişinin araştırma merkezlerinde istihdam edilmesine karar verildiğini kaydeden Çataklı, 205'i ile ilgili değerlendirme sürecinin sürdüğünü bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, İsmail Çataklı, Olağanüstü Hal, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iade süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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