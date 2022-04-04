Çataklı: "(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık" - Son Dakika
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Çataklı: "(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık"

04.04.2022 12:27

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (3)

Çataklı: "(Uyuşturucu ile mücadele) UYUMA uygulamasında hedefimiz 1 milyon. Hali hazırda indirme sayımız 498 bin 515'e ulaştı. Şu ana kadar da 41 bin 415 ihbar geldi"

Çataklı: "(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık"

Çataklı: "Sıfır olana kadar Aile Bakanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir şekilde bu konuda çalışmaya devam edeceğiz"

Çataklı: " (KADES uygulaması) İndirme sayısı 3 milyon 470 bin 350'ye ulaştı. Buradaki hedefimiz 5 milyon"

Çataklı: (Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık
Çataklı: (Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık
Çataklı: (Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık

YORUMLAR
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Çataklı: '(Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik' Çataklı: '(Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik' Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı

İsmail Çataklı, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çataklı: '(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çataklı: "(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık" - Son Dakika
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