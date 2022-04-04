Çataklı: "(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık" - Son Dakika

Buça'daki katliamı Kadirov'un Çeçen savaşçıları mı yaptı? Ukraynalı kadından olay sözler

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (3)

Çataklı: "(Uyuşturucu ile mücadele) UYUMA uygulamasında hedefimiz 1 milyon. Hali hazırda indirme sayımız 498 bin 515'e ulaştı. Şu ana kadar da 41 bin 415 ihbar geldi"

Çataklı: "(Kadına yönelik şiddet) Ciddi bir iyileşme sağlasak da, sıfır rakamını yakalamadan rahat edemeyeceğimiz bir başlık"

Çataklı: "Sıfır olana kadar Aile Bakanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir şekilde bu konuda çalışmaya devam edeceğiz"

Çataklı: " (KADES uygulaması) İndirme sayısı 3 milyon 470 bin 350'ye ulaştı. Buradaki hedefimiz 5 milyon"