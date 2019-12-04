Son Dakika Haberleri: Çataklı: "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey...
Son Dakika Güncel Çataklı: 'Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey... - Son Dakika

Çataklı: "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey...

6 saat önce

Çataklı: "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi"

Çataklı:

Çataklı: "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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