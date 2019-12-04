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Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi...
6 saat önce
Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 281 mağara/sığınak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:02 Kaynak: AA
Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 281 mağara/sığınak imha edildi."
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