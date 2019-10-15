Çataklı kızlar, şampiyonluk için kürek çekecek

Türkiye'de rafting sporunun yapılabileceği en uygun yerlerden biri olan Van'ın Çatak ilçesinde 2 ay önce kurulan kız rafting takımı, yarın başlayacak Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci olabilmek için mücadele verecek.

Son yıllarda bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması sayesinde saklı kalan güzellikleriyle ön plana çıkan Van ve ilçeleri, sosyal, kültürel ve sportif alanda ulusal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması nedeniyle raftingcilerin de ilgi odağı haline gelen Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl ikinci kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenecek.

Türkiye Rafting Federasyonunca 16-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona kapsamında kente gelecek 400 sporcudan oluşan 40 takım, şampiyon olabilmek için ter dökecek.

Çatak Belediyesince 2 ay önce kurulan kız rafting takımı da, ilk kez katılacağı şampiyonada birincilik için kürek çekecek.

İlçe merkezinden geçen Çatak Çayı'nda antrenman yapan sporcular, milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek istiyor.

İlçe tarihinde bir ilk

Çatak Belediyespor Rafting Takımı Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Süleyman Bayat, AA muhabirine, şampiyonada ilçe tarihinde bir ilk yaşanacağını, ilk kez Çatak'tan bir kız takımının mücadele edeceğini söyledi.

Hedeflerinin yapılacak şampiyonada becerilerini geliştirerek sporcuları milli takıma kazandırmak olduğunu belirten Bayat, şunları kaydetti:

"İlk şampiyona sporcuların tecrübe kazanmaları açısından çok önemli. Takımın gelişmesini sağlamak için bu tür yarışlara katılacağız. Geçmişe bakıldığında spor ve eğitim alanında kızlara bu imkanlar sağlanmıyordu. Bu bölgelere huzurun gelmesiyle kız sporcularımız artık spor yapıyor. Raftinge çok büyük ilgi var. Biz de o ilginin karşılığını vermek için kızlardan oluşan bir takım kurduk."

"Bir ilki gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz"

Sporculardan 17 yaşındaki Nursena Salçuk, ilçede raftingcileri görünce bu sporu yapmaya karar verdiğini belirtti.

Rafting sporunu sevdiğini ve takımda yer aldığı için mutlu olduğunu anlatan Nursena Salçuk, "Daha önce kızların bu tarz sporları yapma imkanları yoktu. Rafting takımını kurarak bir ilki gerçekleştirdik. Bunun için gururluyuz. Bizden sonraki kız çocuklarını temsil edecek, onlara örnek olacağız. Bu inanılmaz bir duygu. İlk zamanlar ailelerimiz karşı çıktı ama hocalarımızın katkılarıyla bunu aştık." diye konuştu.

İki ay önce kurulan takım sayesinde rafting sporuyla tanıştığını aktaran Ela Eraslan ise yarın başlayacak şampiyona sayesinde ilk kez kendilerini gösterme imkanı bulacaklarını belirtti.

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Ela Eraslan, "Çatak'ta daha önce böyle imkanlarımız yoktu. Takıma girerek içimdeki spor aşkını ön plana çıkarmış oldum. Şampiyonada bir ilki başararak ilçenin gururu olacağız." dedi.

Sporcuların antrenmanını izleyen vatandaşlar da ilçenin ulusal etkinliklere ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.