Çataklı: "Koronavirüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı"

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Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı