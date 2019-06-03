Çataklı: "(Mayıs ayında uyuşturucuyla mücadele) 14 bin 866 kişi gözaltına alınmış, 1577 kişi...

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.