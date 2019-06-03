Son Dakika Haberleri: Çataklı: "(Mayıs ayındaki operasyonlarda) 141 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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Çataklı: "(Mayıs ayındaki operasyonlarda) 141 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

1 saat önce

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı."
Çataklı: (Mayıs ayındaki operasyonlarda) 141 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:02 Kaynak: AA
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