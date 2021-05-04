Çataklı: "Nisan ayında etkisiz hale getirilen 115 teröristten 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. - Son Dakika

Çataklı: "Nisan ayında etkisiz hale getirilen 115 teröristten 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir.
04.05.2021 10:49
Çataklı: "Nisan ayında etkisiz hale getirilen 115 teröristten 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir.
Çataklı: "Nisan ayında etkisiz hale getirilen 115 teröristten 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. 66'sı PKK/KCK, 49'u DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." - ANKARA
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