Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade... - Son Dakika

Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade...

13.10.2020 22:05
Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade..., System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yeni bir yalan ve provakasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


İstanbul, Tiyatro, Kürtçe, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade... - Son Dakika

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