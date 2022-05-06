Çataklı: "497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır" - Son Dakika
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Çataklı: "497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır"

06.05.2022 16:20

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (5)

" Türkiye'nin şu an karşı karşıya kaldığı göç baskısı dünyada başka bir ülkede mevcut değildir"

"Türkiye'nin bir göç politikası vardır ki, 497 bin 226 Suriyelinin güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır"

"Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri politikamızın eksenini oluşturmaktadır"

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne ilişkin değerlendirmesi) Gerekli protokollerin imzalanmasıyla birlikte detayları yakın zamanda inşallah sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır"

Çataklı: 497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır
Çataklı: 497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır
Çataklı: 497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır
Çataklı: 497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çataklı: '497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çataklı: "497 bin 226 Suriyelinin, güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır" - Son Dakika
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