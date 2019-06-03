Son Dakika Haberleri: Çataklı - Tatvan belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması
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Çataklı - Tatvan belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması

1 saat önce

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (8)
Çataklı - Tatvan belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:37 Kaynak: AA
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