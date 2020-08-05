Çataklı: "Temmuz ayında 1493'ü denizlerde olmak üzere toplam 7726 düzensiz göçmen yakalanmıştır"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (6)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:35
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çataklı: 'Temmuz ayında 1493'ü denizlerde olmak üzere toplam 7726 düzensiz göçmen yakalanmıştır' - Son Dakika
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