Son Dakika Haberleri: Çataklı: "Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor"
Son Dakika Güncel Çataklı: 'Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor'

Çataklı: "Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın kürsüye gelişi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın kürsüye gelişi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)

Çataklı: Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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