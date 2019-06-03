Son Dakika Haberleri: Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına...
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Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına...

1 saat önce

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi."

Çataklı:
Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:50 Kaynak: AA
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