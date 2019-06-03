Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına...

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi."

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

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