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Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına...
6 saat önce
Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."
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