Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çataklı: 'Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına... - Son Dakika

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına...

6 saat önce

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.

Çataklı:

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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