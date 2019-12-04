İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (2)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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