Son Dakika Haberleri: Çataklı: "Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır"
Son Dakika Güncel Çataklı: 'Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır' - Son Dakika

Çataklı: "Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (2)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.

Çataklı: Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:33 Kaynak: AA
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