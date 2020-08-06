Çataklı: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu çözmüş olacağız - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana yoğun tedbirler alındığını söyledi. Çataklı, "Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an sorunu büyük oranda çözmüş olacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, deprem değerlendirme toplantısına katılmak ve koronavirüs tedbirlerini incelemek üzere Malatya'ya geldi. Çataklı, valilik binasında gerçekleştirilen deprem değerlendirme toplantısının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kent merkezinde denetimde bulundu. Çataklı, beraberindekiler ile birlikte esnafı ziyaret ederek, maske ve hijyen kuralları yönünde uyarılarda bulundu.