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Çataklı: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi.
6 saat önce
Çataklı: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi.
Çataklı: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi. Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı."
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:32 Kaynak: AA
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