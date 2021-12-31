Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın video konferans yöntemiyle illerle bağlantı yapması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çataklı: '(Yılbaşında) Gece boyu biz burada, personelimiz sahada görevinin başında olacak' - Son Dakika