Çataklı: Yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çataklı: Yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indi - Son Dakika

Çataklı: Yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı: Yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir" dedi.

İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Nisan ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 11'i ölü, 22'si sağ/yaralı, 4'ü teslim olmuştur. Bu teröristlerden 34'ü PKK/KCK, 3'ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 408 şüpheli gözaltına alinmiş, 47'si tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 96 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 41'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 51 adet mayın, el yapımı patlayıcı, 79 adet el bombası, 604 kilo patlayıcı madde, 20 bin 924 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

'ÖRGÜTE KATILIM TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ'

8 Ocak'ta başlayan 'Kapan' operasyonlarının da 9 ayrı bölgede devam ettiğini belirten Çataklı, bu kapsamda 48 işbirlikçinin yakalandığını, 505 mağara ve sığınağın da imha edildiğini söyledi. İlkbahar-Yaz döneminde örgütün barınma alanlarına yönelik 264 bölgede planlanan 5 bin 981 operasyonun icrasına başlandığını anımsatan Çataklı, şunları kaydetti: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir. Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir."

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Daha sonra uyuşturucu ile mücadeleye değinen Çataklı, 5 bin 179 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu operasyonlarda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda ayrıca 2 ton 109 kilo esrar, 76 kilo skunk, 668 kilo eroin, 88 kilo kokain, 32 kilo afyon, 16 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 118 kilo metamfetamin, 48 bin 926 adet ecstasy, 57 bin 774 adet captagon, 369 bin 455 adet sentetik ecza ve 50 bin 54 adet kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.

SİBER TERÖR SUÇLARI İLE MÜCADELE

Çataklı, özellikle pandemi gündeminde halkta korku ve panik oluşturmaya çalışan kişi ve gruplara karşı sıkı takip içinde olduklarını belirterek, "7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapılmış, özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen bin 58 kullanıcıdan 496'sı yakalanarak 10'u tutuklanmıştır" diye konuştu. Ayrıca Çataklı, terör suçları kapsamında da 2020 yılı Mart ayında, 5 bin 645 sosyal medya hesabi ile ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi.

ÜLKESİNE GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 401 BİN 11

Düzensiz göçle mücadelede ise 253'ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 711 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Çataklı, 31 organizatörün gözaltına alındığını söyledi. Bugün itibariyle Türkiye'de kayıtlı bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 580 bin 263 olduğunu belirten Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 401 bin 11 olduğunu açıkladı. Çataklı ayrıca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulduğunu, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829'u yerine getirildiğini belirtti. Ayrıca Çataklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli/idari işlem yapıldığını kaydetti.

'434 OPERASYON YAPILDI'

Şuana kadar toplam 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını ve bugün itibariyle halen 41 ilde 118 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin devam etmekte olduğunu ifade eden Çataklı, "Koronavirüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte/izinsiz/sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde, 434 operasyon yapılmış olup 584 kişiye işlem yapılmış, 7 şahıs mahkemelerce tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:57 Kaynak: DHA


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