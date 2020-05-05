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Çataklı: "Yurtlarda 67 bı·n 197 kişi karantinaya alındı.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (6)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:15 Kaynak: AA
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