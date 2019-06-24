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Çatal Ada'da temizlik

33 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Çatal Ada'da, deniz dibinde ve çevresinde temizlik yapıldı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Çatal Ada'da, deniz dibinde ve çevresinde temizlik yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı etkinlikte, torbalar dolusu çöp toplandı.
Bodrum Belediyesi'nin öncülüğünde ve Turgutreis Kültür ve Dayanışma Derneği'nin girişimleriyle düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, bazı meclis üyeleri ile Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi, sivil toplum örgütleri üyeleri de çalışmaya katıldı. Deniz dibinden ve ada çevresinden toplanan çöpler, atık merkezine götürüldü.
Vatandaşların çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aras, "Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çöp atanları uyarmalarını istiyoruz. Elbette çöp toplamak, belediyemizin asli işlerinden biri. Ama toplamadan önce kirletmemek en doğru olanı. Kendi evinin bahçesini kirletmeyen, çöp atmayan vatandaşları, ortak kullanım alanları için de aynı duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Turgutreis, Muğla, Bodrum, Güncel
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