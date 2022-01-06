Çatal kuyruklu martı, boynuna takılan plastik cisimden kurtarıldı - Son Dakika

Çatal kuyruklu martı, boynuna takılan plastik cisimden kurtarıldı

HATAY Türkiye'de ilk defa Hatay'ın Samandağ ilçesinde görüntülenen çatal kuyruklu martı, boynuna takılan plastik cisimden 5 günlük çalışma sonucunda kurtarıldı.

Samandağ sahilinde kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan tarafından fotoğraflanarak Türkiye'de ilk defa kayıt altına alınan çatal kuyruklu martının boynunda plastik cisim tespit edildi. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin incelemesinin ardından boynuna plastik cisim takılan, çatal kuyruklu martıyı kurtarma çalışması başladı. 5 günlük çalışma sonucunda martı yakalanıp boynundaki plastik cisim çıkarılıp, veteriner hekim tarafından yapılan muayene edildi. Sağlıklı olduğu anlaşılan çatal kuyruklu martı aynı noktadan tekrar doğaya salındı.