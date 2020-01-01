Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirilerek Elsan Enerjiye satılan termik santrali denetledi.

2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

Ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

Son Dakika Haberleri
22:52 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
22:48 Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
22:46 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:45 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
22:41 Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]