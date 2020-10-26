Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti - Son Dakika

Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti

26.10.2020 11:13

Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan 'çatalburun' köpeklerinin ayrı bir ırk olduğu 2 yıllık çalışmayla belirlendi MEÜ Biyoloji Bölümü...

Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti

Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan 'çatalburun' köpeklerinin ayrı bir ırk olduğu 2 yıllık çalışmayla belirlendi

MEÜ Biyoloji Bölümü tarafından yapılan 2 yıllık tez çalışmasıyla farklı bir ırk olduğu ortaya çıkarılan çatalburun, çalışmanın dergide yayınlanmasıyla tüm dünya tarafından tanınacak

Prof. Dr. Serap Ergene: "Tarsus Çatalburunu ayrı bir ırk olarak tanımlanabilir"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan 'çatalburun' köpeklerinin ayrı bir ırk olduğu kesinleşti. MEÜ Biyoloji Bölümü'nde okuyan yüksek lisans öğrencisinin yaptığı 2 yıllık tez çalışmasıyla farklı bir ırk olduğu ortaya çıkarılan çatalburun, çalışmanın dergide yayınlanmasıyla tüm dünya tarafından tanınacak.

Mersin'in önemli değerlerinden biri olan Tarsus çatalburun av köpekleri için gerçekleştirilen ırk çalışması sonuçlandı. Ayrık burun yapıları dolayısıyla 'çatalburun' olarak adlandırılan bu köpeklerin ayrı bir ırk mı, değil mi yönündeki çalışmalar tamamlandı. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Zeliha Tuğçe Şahin tarafından hazırlanan ve 2 yıl süren tez çalışması sonucunda çatalburunların farklı bir ırk olduğu ortaya çıktı. Tez sonucunun önümüzdeki günlerde uluslararası dergide yayınlanmasıyla çatalburun, tüm dünya tarafından farklı bir ırk olarak tanınacak.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan MEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Ergene, çatalburunlar ile ilgili ırk çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Bu köpekler üzerinde uzun yıllar süren gözlemleri olduğunu kaydeden Ergene, "Çatalburunlar bu bölgeye özgü olan ve bu bölgeyi temsil edecek önemli biyo çeşitlerden bir tanesidir. Ancak hep şöyle bir şüphe vardı. Acaba bu bir ırk mıdır yoksa diğer köpek ırklarıyla benzer özellikte midir? Fakat tamamlanan çalışmamızda buna bir cevap bulabildik. Bu çalışmada 3 farklı türü karşılaştırdık. Kangal, İngiliz pointer ve Tarsus çatalburunu. Bu 3 ırkı karşılaştırmamızın sebebi şuydu. Kangal, pointer ve çatalburna göre daha uzak bir genetik yapıya sahip. Pointer ve çatalburun ise birbirine daha yakın. Dolayısıyla çatalburunun hangi gruba daha yakın ve uzak olduğunu araştırdık" diye konuştu.

"Çatalburunu ayrı bir ırk olarak tanımlayabiliriz"

Çalışmalar sonucunda bir sonuca ulaştıklarının altını çizen Ergene, "Evet çatalburun kangala oldukça uzak, pointer ile ise birbirine çok yakın ama aynı zamanda da ırk sayılacak kadar da genetik farklılıklar var. Yani pointer ile çatalburunları birbirinden farklı bir ırk olarak tanımlayacak kadar genetik çeşitlilik bulduk. Yaptığımız çalışma sonucunda çatalburunu ayrı bir ırk olarak tanımlayabiliriz. Bunun sonucunda bizim önerimiz, ülkemizin biyo çeşitliliğini korumak açısından bu çok önemlidir. Çünkü çatalburun Tarsus'da çok az sayıda kalmış durumda. Sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yetiştiriciliğinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bu canlıların koku alma duyusu oldukça gelişmiş olduğu için biz narkotikte, arama kurtarmada kullanılabilecek köpekler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Tarsus'a özgü olan bu değerin öncelikle bölgeye, daha sonra da ülkeye kazandırılması açısından yetiştiriciliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmanın 2 yıl sürdüğünü vurgulayan Ergene, "Yüksel Lisans öğrencim Zeliha Tuğçe Şahin'e verdiğim bir tezdi bu. 2 yıllık çalışmanın sonucunda kangallardan, pointerlardan ve Tarsus'daki Çatalburun yetiştirme merkezlerinden kan örneklerimizi topladık. Bu kan örnekleri üzerinden DNA analizlerini yaptık ve bunun sonucunda ulaştığımız gözlem şu oldu. Artık şunu söyleyebiliriz. Tarsus Çatalburun ayrı bir ırk olarak tanımlanabilir. Bilimsel çalışma olarak da bunu biz dergiye gönderdik. Şu anda işlemde zaten. Çalışma yayınlandığında zaten artık ırk olarak ifade edilmiş olacak. Biz çalıştığımız dönemde bu köpeklerin sayısı 70 civarındaydı. Şu anda ırk anlamında baktığımız zaman tüm dünyada 400 civarında " dedi.

Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti
Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti
Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti
Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti

Yüksek Lisans, Ergene, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor
WhatsApp sohbetler için WhatsApp sohbetler için "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı         
10:57
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık         
10:15
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 11:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatalburunların ayrı bir ırk olduğu kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei