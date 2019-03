Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner: Çamur, Çöp Sorunu Bitecek

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçim çalışmalarına devam ediyor. Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Üner, projelerini anlattı, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözeceğinin sözünü verdi. Üner, çamur ve çöp sorunun biteceğini söyledi.



Hallaçlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner'e mahalleli yaşadıklarını sorunları anlattı. Yağmur yağdığı zaman evime girmek için boy çizmesi giymek zorunda kaldıklarını, çocuklarını dışarı çıkarmakta zorlandığını söyleyerek asfalt isteyen bir vatandaşa Üner, talebi not alarak, destek olacağını dile getirdi.



"YOLLAR BOZUK, HER YERDE KÖPEKLER VAR"



Kestanelik Mahallesi'nde ikamet eden bir diğer vatandaş ise, "Bizler mevcut belediyeden hiçbir hizmet göremiyoruz. Yollarımız bozuk, çamur içinde, her yerde sokak köpekleri var. CHP Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın 2014 yılı seçim kataloğunun içerisinde bulunan hayvan barınağı projesi vardı.Ancak bunu yapmadılar. Şu anda Çatalca merkez dahil bütün mahallelerde bulunan bütün herkes sokaklarda bulunan hayvanlardan şikayetçi. Bu köpekler yüzünden sabah çocuklarımızı okula yalnız gönderemiyoruz.Geçenlerde yeğenimi köpek ısırdı. Bende belediyeyi aradım. Ancak bana hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi. Herkes topu birbirine atıyor. ya sen bu konuda bir şey yapamayacaksan o koltukta neden oturuyorsun?" dedi.



"HAYVAN BARINAKLARI OLUŞTURACAĞIZ"



Sorunları dinledikten sonra açıklama yapan AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Sokak köpekleri meselesi sadece Kestanelik Mahallesi'nin değil, tüm Çatalca'da sorun haline gelmiş durumda. Hastaneden aldığımız son verilere göre, köpek ısırmalarından dolayı 380'e yakın kişi hastaneye başvurmuş. Köpeklerden dolayı insanlar bir sokaktan başka bir sokağa geçemeyecek durumda şu anda ama biz sevgi evleri tarzında hayvan barınakları oluşturacağız. Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek. Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu. - İstanbul

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti İl Başkanı, Kendisine "Çaldınız" Diye Seslenen Seçmene Sert Çıktı

Erdoğan "Anketlere Güvenmiyoruz" Dese de Yardımcısı "Anketlere Göre İstanbul ve Ankara'da Sıkıntımız Yok" Dedi

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız