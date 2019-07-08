Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece'ye kuvvetli yağış uyarısı
18 dakika önce
METEOROLOJİ, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ, İstanbul
'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca
, Arnavutköy
ve Büyükçekmece
ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
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