Çatalca'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

ÇATALCA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronvirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan öğrencilerini balkonlara çağırıp onlarla şarkı söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs sebebiyle evlerde kutlanıyor. Çatalca'da sabah saatlerinde gerçekleşen çelenk sunma programının ardından saat 13.00'da tüm okullardan 100. Yıl Marşı çalındı. Çatalca merkezdeki Ferhatpaşa İlkokulu'nda ise bir öğretmen eline mikrofonu alıp bahçeye çıktı. Öğrencilerini ve velileri balkonlara davet eden öğretmen balkona çıkan öğrencilerine de el salladı, 23 Nisan şarkıları söyledi.