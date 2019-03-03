Son Dakika Haberleri: Çatalca'da 40 Vaadin Sadece Üçü Gerçekleşti"

Çatalca'da 40 Vaadin Sadece Üçü Gerçekleşti"

11 dakika önce

AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner 'Söz Sizde' programı kapsamında Binkılıç Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Çatalca'da 40 Vaadin Sadece Üçü Gerçekleşti
AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner 'Söz Sizde' programı kapsamında Binkılıç Mahallesi sakinleri ile buluştu. Üner, mevcut belediye'nin 40 vaadinin sadece 3'ünü gerçekleştirdiğini söyledi.

'Söz Sizde2 programı çerçevesinde Binkılıç Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Belediyemizden ne talep ediyorsunuz, anlamaya, bilmeye geldik, sizlerin taleplerinizi önemsiyoruz. Sizi dinlemek için geldik, belediyeden beklentiniz nedir, anlamaya geldik. Buyurun, söz sizde" diyerek sözü mahalle sakinlerine verdi.

Mahalle sakinleri mevcut belediyeden şikayetçi olduklarını ifade ederek taleplerini şöyle sıraladılar: "Düğün salonu istiyoruz, düğünlerimizi yapacak bir salonumuz bile yok. Kapalı pazar yeri istiyoruz. İnsanlarımız merkeze göç ediyorlar, bu göçleri engellemek için bacasız sanayi istiyoruz. Gençlere iş istiyoruz. Yeni yapılan havalimanına servis istiyoruz. Özverili, herkesin çaresine derman olacak bir belediyecilik talep ediyoruz. Kapısına geldiğimizde rahatla konuşabileceğimiz bir belediye istiyoruz. Mesire alanı, piknik alanları istiyoruz. Kadınlar için sosyal aktivitelerin yapılabileceği bir sosyal merkez istiyoruz."

"ŞİMDİKİ BELEDİYENİN YAPAMADIKLARINI BİZ YAPACAĞIZ"

Mahalle sakinlerinden sonra söz alan Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "DSİ, Binkılıç'a 15 tane köprü yaptı. Doğalgazı İBB aracılığıyla biz getirdik. Camilerin tadilatlarını biz yaptık. Danamandıra'dan buraya su bağlattık. Okulları tadilat ettirdik. Cem Başkan'ın 40 tane vaadi vardı, onlar nerede? Cem Başkan'ın verdiği 40 vaadi biz yapacağız" dedi.

"Çatalca Adliyesi'ni biz yaptık" diyen Üner, "Daha önce çeşmelerden çamurlu su akıyordu. İsmail başkanla beraber bu sorunu da hallettik. Yani yine bizim zamanımızda düzelttik. 40 vaadin sadece üçünü gerçekleştirdiler, onu da İBB'nin vermiş olduğu asfalt yardımlarıyla yaptılar. Çatalca'nın 10 yılı heba oldu, şimdi bir 5 yıl daha heba etmek istiyorlar. Biz Çatalca'nın kaybettiği 10 yılı 5 yılda telafi edeceğiz. Ben de köy çocuğuyum, sizi en iyi ben anlarım" şeklinde konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

Binkılıç, Mesut Üner, AK Parti, Çatalca, Güncel
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