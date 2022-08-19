Çatalca'da bir kişinin tarlada öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çatalca'da bir kişinin tarlada öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

19.08.2022 14:30
Çatalca'da bir kişinin tarlada öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Çatalca'da, ağaçlık alanda bir kişinin bıçakla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çatalca'da, ağaçlık alanda bir kişinin bıçakla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos'ta Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir tarlada erkek cesedi bulunması üzerine çalışma başlattı.

İlk incelemede, cesedin 29 yaşındaki Emre Öztürk'e ait olduğu ve maktulün çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, eski arkadaşı Abdulhaluk B'nin (36) bir süre önce Öztürk'ten aracını ödünç aldığı ve hasarlı bir kazaya karıştığı, bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı tespit edildi.

Cesedin bulunduğu bölgede yapılan incelemede, Abdulhaluk B'nin cinayetin işlendiği gün, kardeşi Abdulkadir B'ye (34) ait bir otomobille olay yerinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine iki kardeş ile otomobilin ruhsat sahibi Abdulkadir B'nin dini nikahlı eşi E.T. (34) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ferhatpaşa Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da bir kişinin tarlada öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da bir kişinin tarlada öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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