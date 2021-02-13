Çatalca'da araç yangını güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Çatalca'da araç yangını güvenlik kamerasında

13.02.2021 05:13
Çatalca'da araç yangını güvenlik kamerasında

ÇATALCA'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken aniden alev alan otomobil yandı.

ÇATALCA'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken aniden alev alan otomobil yandı. Otomobil yangını olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatalca'da TEM Otoyolu'nda bir otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine İBB Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

YANGIN, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, otomobilin yandığı anlar olay yerindeki güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alev alev yandığı anlar görülüyor. Yoldan geçen sürücüler, herhangi bir kaza yaşanmaması için diğer araçları yönlendirirken daha sonra itfaiye olay yerine geliyor.


Kaynak: DHA
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