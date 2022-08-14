İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA CESET BULUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA CESET BULUNDU

14.08.2022 15:09

ÇATALCA'da ayçiçeği tarlasındaki ağaçların altında ceset bulundu.

ÇATALCA'da ayçiçeği tarlasındaki ağaçların altında ceset bulundu.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi ağaçların altında hareketsiz yatan kişiyi gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin yanında bulunan park halindeki otomobilin geçiş güzergahlarını tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cesedi görerek durumu polise bildiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YORUMLAR
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Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu Tarlasını sulamak isteyen çiftçi ağaçların arasında erkek cesedi buldu Tarlasını sulamak isteyen çiftçi ağaçların arasında erkek cesedi buldu
Kaynak: DHA

Ferhatpaşa Mahallesi, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA CESET BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA CESET BULUNDU - Son Dakika
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