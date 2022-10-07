Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi patlamamış top mermisiyle karşılaştı

Geçtiğimiz Pazar günü Çakıl Mahallesinde meydana gelen olayda ayçiçeği toplamak için tarlaya giden İskender Güneri, tarlada çalıştığı sırada toprağın yüzeyinde bulduğu cismi demir parçası sanarak çıkarmaya çalıştı, eliyle çıkaramayınca arabasında bulunan çekici alıp kazmaya başladı.

EKİPLERE HABER VERDİ

Çıkardığı cismin patlamamış top mermisi olduğunu fark eden Güneri, hemen Jandarma Ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DEREYE GETİRİP İMHA ETTİLER"

Top mermisini bulan İskender Güneri, "Ayçiçeği toplamaya gelmiştim buraya, yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım elimle çıkarmaya çalıştım çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri alana gelerek bombayı dereye getirip imha ettiler" dedi.

İşte tarladaki o görüntüler;