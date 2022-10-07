Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi patlamamış top mermisiyle karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi patlamamış top mermisiyle karşılaştı

07.10.2022 09:58

İstanbul Çatalca'da ayçiçeği toplamak için tarlaya giden çiftçi patlamamış bir top mermisiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

Geçtiğimiz Pazar günü Çakıl Mahallesinde meydana gelen olayda ayçiçeği toplamak için tarlaya giden İskender Güneri, tarlada çalıştığı sırada toprağın yüzeyinde bulduğu cismi demir parçası sanarak çıkarmaya çalıştı, eliyle çıkaramayınca arabasında bulunan çekici alıp kazmaya başladı.

EKİPLERE HABER VERDİ

Çıkardığı cismin patlamamış top mermisi olduğunu fark eden Güneri, hemen Jandarma Ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DEREYE GETİRİP İMHA ETTİLER"

Top mermisini bulan İskender Güneri, "Ayçiçeği toplamaya gelmiştim buraya, yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım elimle çıkarmaya çalıştım çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri alana gelerek bombayı dereye getirip imha ettiler" dedi.

İşte tarladaki o görüntüler;

Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi, tarlada patlamamış top mermisi buldu
Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi, tarlada patlamamış top mermisi buldu
Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi, tarlada patlamamış top mermisi buldu
Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi, tarlada patlamamış top mermisi buldu
YORUMLAR
500
Ankara haberleri: Beypazarı'nda jandarma 'En İyi Narkotik Polisi Anne' toplantısı düzenledi Ankara haberleri: Beypazarı'nda jandarma 'En İyi Narkotik Polisi Anne' toplantısı düzenledi Çanakkale haber | Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılarına darbe Çanakkale haber | Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılarına darbe
Kaynak: İHA

İskender, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi patlamamış top mermisiyle karşılaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 AK Partili isim EYT'den kaç kişinin faydalanacağını açıkladı! Detaylar aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacak
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
16:13 Bursa Büyükşehir Belediyesi personelini sevindiren gelişme! 27 bin liralık banka promosyonu için anlaşıldı
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ayçiçeği toplamaya giden çiftçi patlamamış top mermisiyle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement