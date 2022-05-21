Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede - Son Dakika
Üye Girişi

Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede

21.05.2022 10:55

İstanbul'da bir kişi balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Bulduğu top mermisini kağıda saran kişi, mermiyi arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. B.O.'nun arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda mermiye bomba uzmanları tarafından imha edilmek üzere el konuldu.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşanan olayda B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

ARKADAŞI TEDİRGİN OLUP POLİSİ ARADI

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşte o anlara ilişkin kareler;

ÇATALCA'DA BALIK TUTARKEN BULDUĞU TOP MERMİSİNİ ESENYURT'A MİNİBÜSTE GETİRDİ
ÇATALCA'DA BALIK TUTARKEN BULDUĞU TOP MERMİSİNİ ESENYURT'A MİNİBÜSTE GETİRDİ
ÇATALCA'DA BALIK TUTARKEN BULDUĞU TOP MERMİSİNİ ESENYURT'A MİNİBÜSTE GETİRDİ
ÇATALCA'DA BALIK TUTARKEN BULDUĞU TOP MERMİSİNİ ESENYURT'A MİNİBÜSTE GETİRDİ
ÇATALCA'DA BALIK TUTARKEN BULDUĞU TOP MERMİSİNİ ESENYURT'A MİNİBÜSTE GETİRDİ
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
YORUMLAR
500
Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2) Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2)
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Esenyurt, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Mersin'de polen hasadı yapıldı: Kilosu 400 TL'den satılan poleni 100 gramı bir günde üretiliyor
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:55 Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement