Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi - Son Dakika
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Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi

21.05.2022 11:30
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi

ÇATALCA'da, balık tutarken top mermisi bulan B.O., arkadaşlarına o mermiyi göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi.

ÇATALCA'da, balık tutarken top mermisi bulan B.O., arkadaşlarına o mermiyi göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. Bir arkadaşının tedirgin olup polisi araması üzerine mermi, bomba uzmanları tarafından imha edilmeye götürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi
YORUMLAR
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Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2) Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2)
Kaynak: DHA

Esenyurt, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini Esenyurt'a minibüste getirdi - Son Dakika
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