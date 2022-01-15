Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolunda seyreden 39 EE 480 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalca ayrımında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, araçtaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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