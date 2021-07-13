Son dakika gündem: Çatalca'da bariyerlere çarparak alev alan kamyondaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Çatalca'da seyir halindeyken bariyerlere çarpıp, alev alan kamyondaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Çatalca mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki hurda yüklü kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kamyonun ön kısmı, devrilmenin ardından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyondan yol kenarına savulan bir miktar malzeme, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.