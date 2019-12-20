Çatalca'da batan kayıktaki 3 kişiden birini kurtaran balıkçı o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalca'da batan kayıktaki 3 kişiden birini kurtaran balıkçı o anları anlattı - Son Dakika

Çatalca'da batan kayıktaki 3 kişiden birini kurtaran balıkçı o anları anlattı

6 saat önce

Balıkçı Mümin Özen,"Can kurtaran yok mu?" diye bağırıyordu.

Balıkçı Mümin Özen,

"Can kurtaran yok mu?" diye bağırıyordu. Ben kıyıdaydım, onların sesini 3 kilometre uzaklıktan duydum. Sonra kendim kayığımla gittim onu sazlığın içinde buldum. "

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) Çatalca'da Durusu Gölü'nde alabora olan kayıktan bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Yardım çığlıklarını duyarak batan kayığın yanına gidip Mesut Yılmaz'ı (44)kurtarmayı başaran balıkçı Mümin Özen yardım seslerini 3 kilometre mesafeden duyduğunu söyledi.

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde 3 kişinin bulunduğu balıkçı kayığının dün gece saatlerinde alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekneden sağ kurtulan Mesut Yılmaz (44) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ı kurtarmayı başaran balıkçı Mümin Özen o anları DHA'ya anlattı.

"KENDİ KAYIĞIMLA GİTTİM ONU SAZLIĞIN İÇİNDE BULDUM"

Yardım çığlıklarını 3 kilometre mesafeden duyduğunu ifade eden Özen, "Gece ezan saatlerinde insan sesi duydum. "Can kurtaran yok mu?" diye bağırıyordu. Ben kıyıdaydım, onların sesini 3 kilometre uzaklıktan duydum. Sonra kendim kayığımla gittim onu sazlığın içinde buldum. Üç kişilermiş, iki kişinin kaybolduğunu, kayığın battığını söyledi. Sonra dalgıçlar geldi, kayığın yerini gösterdik. Bir kişiyi ben çıkardım, onu götürmüşler hastaneye. Kayığın battığı yerde bir ip vardı ona kürek bağladık, işaretledik. Büyükçekmece'den geldik diye söyledi ama kendine gelince Bağcılar'dan olduğunu söyledi. Söylediklerine göre yanındaki genç olana vermişler kayığı kullanmayı. Gaz kolunu elinden kaçırmış, motor hızla dönerek devrilmiş. Kurtarılan bir kişi ile sazlıkların olduğu bataklığa baktık ama kimse yoktu. Adam donuyordu, sağlıkçıları çağırdık. Onu götürmek zorundalardı ölüyordu götürmesek." dedi.

Çatalca'da batan kayıktaki 3 kişiden birini kurtaran balıkçı o anları anlattı

DURUSU GÖLÜ, Çatalca, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu
İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:39 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz" - Son Dakika
19:38 Malatya'da 2 bin litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
19:38 Diyanet İşleri Başkanlığından Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge - Son Dakika
19:37 Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor" - Son Dakika
19:36 Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatalca'da batan kayıktaki 3 kişiden birini kurtaran balıkçı o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]