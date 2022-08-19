İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA BULUNAN CESEDE 3 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA BULUNAN CESEDE 3 GÖZALTI

19.08.2022 11:29

ÇATALCA'da bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi ayçiçeği tarlasındaki ağaçların altında bulunan Emre Öztürk'ün, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

ÇATALCA'da bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi ayçiçeği tarlasındaki ağaçların altında bulunan Emre Öztürk'ün, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi  adliyeye sevk edildi.

Çatalca, Ferhat Paşa mahallesindeki ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçların altında 14 Ağustos Pazar günü ceset bulundu. Yapılan incelemenin ardından cesedin 30 yaşındaki müeahhitlik yapan Emre Öztürk(30)'e ait olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, Emre Öztürk'ün eski arkadaşı olan Abdulhaluk B.'nin bir süre önce Öztürk'ün aracını ödünç aldığı ve hasarlı bir kazaya karıştığı bu nedenle ikili arasında alacak verecek meselesi oluştuğu belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından Abdulhaluk B.'nin cinayet günü otomobiliyle cesedin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine  Abdulhaluk B. cinayet şüphelisi olarak  gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan Abdulhaluk B. ile olay sırasında kullandığı otomobilin ruhsat sahibi olan kardeşi Abdulkadir B. ve onun dini nikahlı eşi E.T. adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Emre Öztürk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA BULUNAN CESEDE 3 GÖZALTI - Son Dakika

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