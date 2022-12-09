Muayene dönüşü evde ağlama krizine giren 12 yaşındaki kızın anlattıkları doktorun taciz skandalını gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
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Muayene dönüşü evde ağlama krizine giren 12 yaşındaki kızın anlattıkları doktorun taciz skandalını gün yüzüne çıkardı

09.12.2022 16:09

İstanbul Çatalca'da muayeneden eve döndükten sonra odasına kapanarak ağlamaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ailesine anlattıkları sağlık ocağındaki skandalı ortaya çıkardı. İddialara göre sağlık ocağında görevli doktor, yaşları 12 ile 16 yaş arasında değişen dört kız çocuğunu taciz etti. Taciz olaylarının ortaya çıkmasından sonra polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan 1. No'lu Sağlık Ocağı'nda iddiaya göre, geçtiğimiz Pazartesi günü muayene için Sağlık Ocağı'na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı. Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi.

Sağlık ocağında skandal olay! Görevli doktor, muaneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

BAŞKA ÇOCUKLARI DA TACİZ ETMİŞ

Karakola şikayet için giden aile, başka çocukların da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı.

Sağlık ocağında skandal olay! Görevli doktor, muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
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Sağlık Ocağı, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muayene dönüşü evde ağlama krizine giren 12 yaşındaki kızın anlattıkları doktorun taciz skandalını gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muayene dönüşü evde ağlama krizine giren 12 yaşındaki kızın anlattıkları doktorun taciz skandalını gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
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