Çatalca'da bir Sağlık Ocağı'nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çatalca'da bir Sağlık Ocağı'nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

09.12.2022 18:07

Çatalca'da bir Sağlık Ocağı'nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Sağlık ocağına muayeneye gelen biri lösemi hastası olmak üzere dört kız çocuğu doktor tarafından taciz edildi Aile Sağlığı...

Çatalca'da bir Sağlık Ocağı'nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Sağlık ocağına muayeneye gelen biri lösemi hastası olmak üzere dört kız çocuğu doktor tarafından taciz edildi

Aile Sağlığı...- Sağlık ocağına muayeneye gelen biri lösemi hastası olmak üzere dört kız çocuğu doktor tarafından taciz edildi

Aile Sağlığı doktoru tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Çatalca'da bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor, iddiaya göre muayeneye gelen dört kız çocuğunu taciz etti. Doktor, polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan 1. No'lu Sağlık Ocağı'nda yaşandı. İddiaya göre, muayene için Sağlık Ocağı'na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı. Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi. Karakola şikayet için giden aile, başka çocuklarında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Muayene dönüşü evde ağlama krizine giren 12 yaşındaki kızın anlattıkları doktorun taciz skandalını gün yüzüne çıkardı Muayene dönüşü evde ağlama krizine giren 12 yaşındaki kızın anlattıkları doktorun taciz skandalını gün yüzüne çıkardı Zonguldak açıklarında kadın cesedi bulundu Zonguldak açıklarında kadın cesedi bulundu

Sağlık Ocağı, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da bir Sağlık Ocağı'nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan cezaevine gönderildi
19:34 Süper Lig'de maç programı belli oldu! İşte dev derbinin günü ve saati...
19:05 67 yaşındaki morg çalışanının çok sayıda cesedi istismar ettiği ortaya çıktı! Kurbanları arasında Türk kızı da var
18:48 Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile el sıkıştı! Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay alınıyor
18:20 "Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok
18:03 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısından tepki çeken istismar paylaşımı! Açıklama yapmak zorunda kaldı
18:01 120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı
17:58 Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan neden yaptığını verdiği ifadede açıkladı
17:25 EYT düzenlemesini bekleyenlere kritik uyarı! Haklarınıza kavuşmak için bu işlemleri yapın
17:14 İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 19:57:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çatalca'da bir Sağlık Ocağı'nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement