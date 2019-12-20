ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI - Son Dakika

ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI

6 saat önce

Çatalca Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI, System.String[]

Çatalca Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları balıkçı kayığının batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Üzeyir Temizkan ve Mehmet Er'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Yakınları tarafından alınan cenazelerden Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin defnedilmek üzere Amasya Kırkharman Köyü'ne gönderileceği öğrenildi. Mehmet Er'in cenazesi ise Alibeyköy gasilhanesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Cenazelerin çıkartılması

Adli Tıp'tan genel görüntü


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, DURUSU GÖLÜ, Adli Tıp, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı
Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
23:32 Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:38:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]