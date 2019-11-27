Son Dakika Haberleri: Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika

Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

6 saat önce

Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı., System.String[]

Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]