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Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
6 saat önce
Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
Çatalça'da bulunan bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. - İSTANBUL
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